Lei lo lascia, l’ex fidanzato l’attacca in strada con un machete: fendenti al collo e alla testa

Attacco con machete in pieno giorno in India dove un uomo ha attaccato la sua ex fidanzata davanti ai passanti, per diversi minuti nessuno interviene

Sono immagini sconvolgenti quelle riprese in un video amatoriale nel quale si vede un uomo attaccare la sua fidanzata con un machete in pieno giorno e in mezzo alla strada, senza che nessuno intervenga per aiutarla. L’episodio si è consumato nell’Hubballi, suddivisione dell’india ubicata nello stato del Karnataka. L’aggressore è stato identificato dalla polizia, è Ismail K Kukura, proveniente dal villaggio di Rampura dove fa l’autista mentre la vittima è Asha D Agasara, commessa in una gioielleria nei pressi del The Darga, a Deshpande Nagar, ed è stata portata in ospedale con ferite serie da curare. L’uomo è stato arrestato poco dopo l’attacco e nelle ore successive un filmato dell’incidente è divenuto virale sui social network: in esso si vede la donna a terra in mezzo alla strada mentre l’uomo la colpisce ripetutamente con un machete sulla testa e sul collo e le sue urla possono essere udite distintamente nel video. Tuttavia, nonostante la disperata richiesta di aiuto della donna, nessuno si fa avanti per aiutarla, finchè crolla a terra a causa delle gravi ferite e solo in seguito una persona in moto arriva sul posto e ferma l’uomo. Sul caso è stata avviata un’indagine per chiarire le ragioni del folle gesto.

Le parole della polizia sulle ragioni del gesto

Sk Holeyannavar, ispettore della stazione di polizia suburbana di Hubballi ha dichiarato a TNM: “La donna si sta riprendendo dalle ferite e l’uomo è stato arrestato subito dopo. Secondo quanto emerso le due persone stavano insieme ma la donna lo avrebbe lasciato e lui ha deciso di aggredirla”. La donna, che vive nel villaggio di Moraba a Dharward, si stava dirigendo verso il suo luogo di lavoro quando è stata attaccata: è stata ricoverata in un ospedale privato di Hubballi e fortunatamente non è in pericolo di vita”. L’ispettore ha sottolineato: “Dopo aver concluso la relazione la donna aveva iniziato una storia con un altro uomo e questo ha fatto arrabbiare il suo ex. Stiamo indagando a fondo sulla questione e la interrogheremo non appena si sarà completamente ripresa”. Il commissario di Hubballi-Dharward Labhu Ram ha aggiunto: “I medici ci hanno detto che sta rispondendo bene al trattamento e stiamo ricevendo aggiornamenti regolari sulle sue condizioni”.