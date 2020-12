Quando rientrano Mertens e Osimhen? L’ipotesi sulle date di rientro dei due attaccanti

C’è grande attesa per il ritorno in campo di Osimhen e Mertens, fortemente mancati nella gara di ieri contro il Torino.

Ché il problema del Napoli non è stato solo legato ai problemi di vista di Gattuso ma anche e soprattutto alla difficoltà di sviluppare azioni in profondità, con il nigeriano fuori ormai da diverse giornate e Mertens fuori da dopo la gara contro l’Inter.

Ma quando rientreranno Victor Osimhen e Dries Mertens?

Qualche indicazione è giunta quest’oggi attraverso il quotidiano Repubblica: entrambi rientreranno il 29 dicembre dal Belgio dove hanno svolto la riabilitazione, si uniranno alla squadra che si ritroverà dopo cinque giorni di stacco e saranno pronti a giocare durante il mese di gennaio (qualche piccola speranza per la prima gara dopo questa sosta di dieci giorni – quando il Napoli scenderà in campo in Sardegna contro il Cagliari).