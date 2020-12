Sondaggio Ipsos, la maggior parte degli italiani è stufo delle restrizioni causate dal Covid

Un sondaggio Ipsos-Pagnoncelli mette in luce quanto gli italiani siano stanchi delle restrizioni alla propria libertà personale. Inoltre, il problema principale del Paese al momento riguarda essere il tema dell’occupazione e dell’economia.

Gli italiani sono stanchi della pandemia e delle restrizioni. Questo è quanto emerge da un sondaggio Ipsos-Pagnoncelli pubblicato sul ‘Corriere della Sera’.

Oltre il 72% degli intervistati considera il Covid-19 una minaccia diretta per la propria salute, ma nonostante ciò la maggior parte di essi è stufo delle limitazioni alla libertà personale e delle chiusure. Oltre il 71% delle persone ritiene che l’Italia sia in piena fase pandemica. Addirittura il 28% di essi pensa che il peggio debba ancora arrivare.

Questi gli altri dati che vengono fuori dalla rilevazione. Il 60% ha detto di essere stufo di limitare la propria vita sociale, mentre il 50% è stanco di non poter viaggiare per l’Italia. Il 47% non sopporta più la mascherina e, infine, il 31% è stufo del distanziamento interpersonale.

Sondaggio Ipsos, il 78% degli italiani pensa che il problema principale del Paese sia legato all’occupazione e all’economia

Dal sondaggio viene fuori come il primo dei tre problemi principali attuali del Paese, sia l’occupazione e l’economia, citato dal 78% degli intervistati. Il secondo problema riguarda la sanità (57%). Infine, per il 33% degli intervistati, il terzo problema si ha in riferimento al funzionamento delle istituzioni e della politica.

In netto calo i problemi legati all’assistenza (22%), all’immigrazione (20%) e all’ambiente e alla sicurezza (11%).

Infine, il 61% degli intervistati pensa che nei prossimi mesi la situazione economica in Italia peggiorerà. Solo il 21%, invece, ha delle aspettative positive per il futuro.