Il bodybuilder che ha sposato una bambola: “È rotta, rischio di passare le feste da solo”

La storia del bodybuilder convolato a nozze con una bambola ha fatto il giro del mondo: ora però Margo si è rotta e non è chiaro se potrà essere riparata

La sua storia riguardante le nozze con una bambola dalle fattezze di una donna, ha fatto il giro del mondo scatenando un’ondata di commenti di apprezzamento o di critica. Ma nelle ultime ore si è tornati a parlare di Yuri Tolochko, lo stravagante bodybuilder del Kazakistan convolato a nozze con la bambola di gomma chiamata Margo dopo un corteggiamento durato otto mesi. E che rischia di ritrovarsi improvvisamente solo a Natale dopo che la “moglie” ha subito dei danni. Tutto ciò che voleva l’uomo, con il suono delle campane nuziali ancora fresco nella sua mente, era un po’ di romanticismo con la sua Margo ma, come riportato dal Daily Star, ciò non avverrà perchè la bambola ha subito dei danni e non è chiaro entro quando verrà riparata. “È rotta, deve essere riparata e ora si trova in un’altra città – ha raccontato il bodybuilder – quando si riprenderà sarà un regalo per entrambi”. La speranza dell’uomo è che possa tornare a casa entro il 7 gennaio, giorno nel quale si festeggia il Natale nel suo paese. La coppia ‘non convenzionale’ si è fidanzata nel dicembre del 2019 quando lo sportivo calvo e dagli occhi azzurri, che si è descritto come una “maniaco del sesso”, ha rivelato al mondo il suo particolare legame sentimentale.

“Ho iniziato a essere geloso di lei”

Tolochko ha detto di aver incontrato Margo in una discoteca, dove l’ha salvata da alcune attenzioni indesiderate, aggiungendo che avevano programmato di fare il grande passo a marzo prima che la pandemia di coronavirus colpisse. “Molti uomini vorrebbero immaginare la stessa cosa – ha raccontato dopo le nozze – Dopo il matrimonio, ho deciso di mostrarla meno alle persone, le ho proibito di Instagram (l’ho fatto molto tempo fa). Forse sono troppo egoista. Ma questa è la bellezza di Margo, che posso farle questo e non le dispiacerà”, ha aggiunto. Descrivendo la loro relazione al Daily Star ha inoltre rivelato di aver iniziato “a essere geloso di Margo”. Non ha però fornito dettagli sulle cause del danni provocati alla bambola.