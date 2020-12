Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti su Dayane Mello: “Ha lanciato una bomba su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni”

Secondo Cecilia Capriotti, Dayane Mello sarebbe a conoscenza del motivo dello strano regalo che Natalia Paragoni ha fatto ad Andrea Zelletta per Natale.

Andrea Zelletta è da ieri grande protagonista delle dinamiche della Casa del “Grande Fratello Vip”, a causa di uno strano regalo di Natale ricevuto dalla fidanzata Natalia Paragoni. Ieri, in occasione del Natale, i Vipponi hanno ricevuto dei regali dei propri cari, quello arrivato per Andrea da parte di Natalia sta facendo discutere la Casa ed il Web. L’ex tronista ha ricevuto una strana boccetta con il suo profumo all’interno, seguito da un criptico messaggio. La scatola contenente il profumo è la tessa in cui all’interno era custodito l’anello che Andrea ha regalato alla fidanzata. Il profumo era accompagnato da un messaggio che recitava: “Buon Natale dalla tua ragazza. Spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto”. Le parole “tua ragazza” e “tuo Natale” erano stranamente sottolineate.

La rivelazione di Dayane Mello al “Grande Fratello Vip”

Il messaggio ha lasciato l’ex tronista piuttosto basito e per tutto il giorno si è chiesto cosa volesse intendere la fidanzata con quelle parole. Anche i compagni di gioco hanno cercato di dare un senso a quel messaggio, arrivando a pensare che possa esserci aria di separazione. Tra tutti, chi pare possa saperne di più è Dayane Mello che sarebbe a conoscenza di un dettaglio, riguardante la vita sentimentale di Andrea e Natalia. La modella brasiliana ne ha parlato in confessionale e con Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi. Cecilia, a sua volta, ha informato Stefania Orlando delle presunte rivelazioni fatte da Dayane al “GF”:

“Dayane ha lanciato una bomba che secondo me ne parleranno per 20 puntate. Ne ha parlato con me e Tommaso, io le ho detto: “Oddio, che paura” e Tommaso: “Mi stai terrorizzando”. Dice che è una cosa che sa e voleva dirla, ma noi l’abbiamo un attimo bloccata”.

Cosa sta succedendo tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? Lo scopriremo nelle prossime puntate del “Grande Fratello Vip”.

Maria Rita Gagliardi