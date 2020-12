Perde controllo dell’auto a causa di una grandinata: 23enne perde la vita

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri in via Prato Bovino, nel comune di Castelnovo di Sotto, a Reggio Emilia.

Drammatico incidente causato dalle condizioni atmosferiche avverse.

Un ragazzo di 23 anni, alla guida della sua auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo a causa di una forte grandinata: l’auto ha dapprima sbandato per poi schiantarsi contro un palo di cemento e cadere in un fosso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Gattatico, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Il 23enne, alla guida del mezzo, è stato immediatamente trasportato in ospedale ma è morto a causa delle gravi lesioni riportate, ferito gravemente ma non in fin di vita il 31enne che si trovava in auto con lui.