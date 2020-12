Terribile incidente in bici nel giorno di Natale: muore a 42 anni Alex Stella

Tragedia di Natale a Saronno, in provincia di Varese.

Il 42enne Alex Stella, appassionato ciclista e titolare di un locale (il Cafè noir), è morto la mattina di venerdì 25 dicembre durante uno dei suoi soliti allenamenti in bici.

Doveva tornare in tempo per il pranzo di Natale ma è rimasto coinvolto in un terribile incidente, andandosi a schiantare contro un’auto ferma mentre percorreva via Lega Lombardia, la tangenziale che collega diverse località brianzole.

Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne avrebbe perso il controllo della sua bici andando a impattare contro il vetro posteriore di una auto in sosta – arrivando a sfondarlo, data la violenza dell’impatto.

Pressoché immediati i soccorsi, con i paramedici del 118 e i medici dell’automedica giunti poco dopo l’incidente: per Alex non c’è stato nulla da fare e a nulla è servito anche il tentativo di raggiungere l’spedale a bordo dell’elisoccorso.

Enorme il cordoglio degli amici che, tramite i social, hanno espresso tutto il proprio shock:

“Non bastava il Covid non bastava il Natale lontano dai parenti, oggi anche la scomparsa di Alex. È stato un mio grande amico dai tempi dell’oratorio. Abbiamo condiviso tante cose insieme: come il nostro viaggio Saronno-Barcellona con una panda. Resterai sempre nel mio cuore”.