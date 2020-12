Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 27 dicembre 2020

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 dicembre 2020.

“Domenica In” continua ad andare in onda anche durante le festività natalizie. Chi sono gli ospiti che questo pomeriggio Mara Venier accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi” situati in Roma? Eccoli, di seguito, per voi.

La puntata inizierà con la presenza di un superospite musicale: Massimo Ranieri. L’artista napoletano ripercorrerà, attraverso una lunga intervista a cuore aperto, la sua lunga carriera. Roberto Bolle promuoverà “Danza con me”, il consueto show del quale è protagonista che va in onda, ormai da qualche anno, ogni 1 gennaio. Sara, poi, la volta di Clementino, rapper rivelazione di “The Voice Senior”, programma nel quale ha ricoperto il ruolo di giudice.

Per quanto riguarda l’emergenza legata al COVID-19, è prevista la presenza, in collegamento, del Ministro della salute Roberto Speranza. Sempre per l’attualità giornalistica, ospiti di Mara Venier saranno anche Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e il Professor Francesco Le Foche.

Infine, in attesa del nuovo anno, l’astrologo Simon and The Stars ci fornirà, segno per segno, l’oroscopo 2021.

Appuntamento, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con la nuova puntata di “Domenica In”.

