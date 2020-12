Getta il figlio di un anno nella neve e posta video: followers contro Julia Mancuso

L’ex campionessa di sci statunitense Julia Mancuso posta su instagram un video in cui lancia in aria il figlio Sonny, di solo un anno. Il piccolo atterra sulla distesa bianca e sprofonda per un attimo prima che la madre lo tiri via.

I followers non hanno gradito. E’ stata poi costretta a rispondere ai giudizi negativi in risposta al video pubblicato.

Confessando che non consiglia ad altri genitori di fare la stessa cosa, la Mancuso ha detto che suo figlio era sicuramente non in pericolo, perché era vestito con una tuta da neve, cappello e guanti.

E comunque – sostiene – per tutta la durata del video, Sonny sorride felice.

Sorriso interpretato da alcuni come reazione all’ansia per l’esperienza vissuta.