Grande Fratello Vip, il reality show si allunga ancora. Ecco quando andrà in onda la finale

Secondo “Tvblog”, la finale del “Grande Fratello Vip” andrà in onda il prossimo 26 febbraio 2021.

Quella in corso, sembra essere un’edizione del “Grande Fratello Vip” davvero infinita. Inizialmente, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha aperto i battenti lo scorso settembre, sarebbe dovuto terminare a dicembre, prima dell’inizio della vacanze natalizie. Il programma si è poi allungato fino agli inizi di febbraio, con la conseguente scelta, da parte dei Vipponi, relativa al prosieguo della loro avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo un ulteriore spostamento della finale a metà febbraio, sembra che i vertici Mediaset abbiano finalmente stabilito il giorno in cui conosceremo il nome del vincitore di questa quinta edizione del “GF Vip”.

Secondo quanto riportato da “Tvblog”, complici gli ottimi ascolti (lo share si è assestato al 20% diverse settimane), i vertici Mediaset avrebbero chiesto ad Alfonso Signorini un ulteriore allungamento del programma fino alla fine di febbraio. La finale del “Grande Fratello Vip” andrà in onda il prossimo venerdì 26 febbraio 2021.

Maria De Filippi ospite della puntata di questa sera

Come reagiranno i Vipponi alla notizia dell’ulteriore allungamento del programma? Ancora non è dato saperlo, ma quello che possiamo dirvi con sicurezza è che questa sera gli inquilini del bunker di Cinecittà riceveranno una visita graditissima. Nella Casa, infatti, entrerà Maria De Filippi. La regina di Canale 5 si collegherà con loro per fare gli auguri in vista dell’anno che verrà e farà un saluto speciale ai suoi “pupilli” Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Sonia Lorenzini.

Maria Rita Gagliardi