Tragedia nel sassarese, muore folgorato un vigile del fuoco per il distaccamento di un cavo elettrico

Il 54enne vigile del fuoco Tonello Scanu è morto folgorato questa mattina nelle campagne di Nulvi.

Tragedia questa mattina intorno alle ore 8. Il 54enne vigile del fuoco, Tonello Scanu, è morto folgorato questa mattina nelle campagne del sassarese. L’uomo stava lavorando nelle campagne di Nulvi, per mettere in sicurezza un palo della linea elettrica. Durante le operazioni, Scanu è rimasto folgorato ed è morto sul colpo. Tonello Scanu era coordinatore e vice caposquadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.

L’incidente è avvenuto in località Pala ‘e colora, lungo la strada che collega il centro abitato di Nulvi alla provinciale dell’Anglona.

A darne la triste notizia è stato il Comando dei Vigili del Fuoco: “Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari, è deceduto un vigile del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente”.

L’intervento di manutenzione dei vigili del fuoco era stato richiesto dopo che le avverse condizioni meteo avevano provocato il distaccamento di un cavo elettrico.

Sulla dinamica esatta dell’incidente stanno investigando i carabinieri della compagnia di Sassari. La Procura ha ufficialmente aperto un’inchiesta, per chiarire esattamente come siano andate le cose.

La notizia ha suscitato tristezza e sconforto. Il Dipartimento della Protezione Civile ha espresso profondo cordoglio per il tragico incidente accidentale: “Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e la gratitudine per tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla tutela del territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite umane anche a rischio della propria”.