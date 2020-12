Uomo in accappatoio usa un lanciafiamme per liberare il vialetto dalla neve: il video diventa virale

Il bizzarro outfit e il lanciafiamme utilizzato per sciogliere la neve intorno a casa hanno fatto diventare virale il filmato di un uomo intento a pulire il suo vialetto

Stanno facendo il giro del web le immagini di un uomo del Kentucky intento a ripulire il vialetto di casa completamente innevato utilizzando nientemeno che un lanciafiamme. Timothy Browning è l’autore del bizzarro gesto: stanco di dover in continuazione ripulire il percorso per rientrare nella sua casa ad Ashland ha pensato di ricorrere alle maniere drastiche con un metodo alternativo che non è decisamente passato in osservato. Vestito in accappatoio e pantofole Timothy è sceso in cortile avviando il lanciafiamme e liberando, nell’arco di pochi secondi, la strada da tutta la neve presente. Infatti negli Stati Uniti è permesso utilizzare il lanciafiamme in maniera legale purchè muniti di apposito permesso rilasciato dalle forze dell’ordine. Un vicino, Jordan Podunavac, ha filmato l’intera scena per poi caricarla sul web ed in poche ore il filmato è diventato virale sui social.

I commenti degli utenti sui social

In alcuni istanti tra l’altro si vede Timothy alzare il lanciafiamme al cielo sparando in aria le fiamme, una sorta di ‘festeggiamento’ per aver avuto la meglio contro la neve. Ma a rendere il tutto ancora più bizzarro ci ha pensato sicuramente il suo abbigliamento casalingo con accappatoio e pantofole (ad eccezione del berretto), e il sigaro che fumava mentre effettuava l’operazione di “pulizia”. “Questo video conferma che il lanciafiamme è il nuovo aspirapolvere quando si tratta di necessità domestiche”, ha scritto un utente sui social. “Ecco un modo per rimuovere rapidamente la neve, con un lanciafiamme”, ha scritto un altro utente. “Questo è quello che si chiama un modo sicuro per portare a termine le cose”, “Ne avevo bisogno verso le 8 di oggi”, hanno tweettato altri utenti.