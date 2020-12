Bimbo eroe di 7 anni salva la sorellina da un terribile incendio: casa distrutta dalle fiamme

Un bambino portato fuori casa dai genitori durante un violento incendio è rientrato nell’abitazione per salvare la sorellina di 22 mesi. Per tutti ora è un piccolo eroe

Per l’intera cittadina città oggi un bimbo di soli 7 anni è un vero eroe. Grazie al suo coraggio è infatti riuscito a trarre in salvo la sorellina da un incendio divampato nella loro casa e che ha impedito ai suoi genitori di raggiungere la stanza del bambino. La vicenda è avvenuta nello stato americano del Tennessee: Nicole Davidson, la madre dei piccoli, si è svegliata nel cuore della notte rendendosi conto che la loro abitazione era avvolta dalle fiamme. Lei ed il marito Chris sono ex vigili del fuoco, dunque ha immediatamente preso un estintore per poi cercare di raggiungere i figli, come riferito da Wvlt. Ma le fiamme rendevano impossibile raggiungere la figlia di 22 mesi e così ci ha pensato il coraggioso fratellino, passando da una finestra per prenderla in braccio e portarla fuori dall’abitazione prima che venisse inghiottita dal maxi rogo.

La dinamica dei fatti

Nella casa di New Tazewell vivevano in cinque persone: mamma Nicola e papà Chris sono riusciti a portare fuori solo due dei tre figli, Eli di 7 anni e Elijah di 2 che si trovavano molto vicini alle fiamme ma non Erin, a causa della densità del fumo e del fuoco ormai molto esteso. Ci ha così pensato il piccolo Eli: con l’aiuto di Chris si è introdotto nella camera da letto, dove l’ha afferrata dalla culla porgendola ai genitori fuori dalla finestra e poi uscendo da lì. “Papà ha rotto la finestra ma poi ha detto, ‘non posso farlo’ due volte”, ha spiegato Eli al telegiornale locale. “Avevo paura ma non volevo che mia sorella morisse”. Chris ha spiegato alla CNN che “il fumo e il fuoco erano così densi che non c’era modo per un adulto di raggiungere Erin all’interno della casa”. L’abitazione dei Davidson è andata completamente distrutta: si ritiene che l’incendio sia divampato a causa di un cortocircuito elettrico. Ma la famiglia è salva e i genitori sono entusiasti dell’atto eroico del figlio: “Non potremmo essere più orgogliosi di Eli. Ha fatto qualcosa che un uomo adulto non farebbe”. “Va bene essere spaventati ma se sei coraggioso dentro puoi farlo quando vuoi”, ha detto il bambino. I Davidson hanno perso tutto ma grazie ad una raccolta fondi GoFundMe sono già stati raccolti oltre 339.300 dollari provenienti da oltre 6.600 donatori.

La famiglia ora sta partendo da zero dopo aver subito la perdita del posto di lavoro durante la pandemia di Coronavirus, la morte del nonno di Nicole e la distruzione della loro casa, oltre ai danni subiti dalle loro tre auto. In attesa che la somma raccolta venga loro consegnata la famiglia ha già ricevuto dalle persone del quartiere molti beni di prima necessità.