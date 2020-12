Grande Fratello Vip, confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Ieri sera, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, Andrea Zelletta è stato protagonista di un confronto con la fidanzata Natalia Paragoni. Dayane Mello, invece, ha lanciato uno scoop sulla Paragoni…

Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, Andrea Zelletta, lo scorso Natale, è stato al centro delle dinamiche della Casa del “Grande Fratello Vip”. L’ex tronista ha ricevuto in regalo dalla fidanzata Natalia Paragoni una boccetta di profumo accompagnata da uno strano messaggio. Ieri sera, durante la puntata serale del reality show condotto da Alfonso Sigorini, Andrea ha avuto modo di confrontarsi con la fidanzata, in merito al regalo ricevuto.

Natalia ha fatto presente ad Andrea che rovinargli il Natale non era sua intenzione, seppur non abbia gradito alcune attenzioni riservate alle altre inquiline della Casa:

“Mi dispiace se ho rovinato il tuo Natale. Il mio intento non era questo. Ho sottovalutato la differenza di percezione che si ha qui dentro rispetto a fuori. Il mio voleva essere un pensiero per farti rivivere dei ricordi di me, il mio profumo, il mio elastico, la scatola dell’anello a cui io tengo tantissimo. E’ stato tutto frainteso. Questo è lo spazio che mi era concesso. Ho preso troppo alla lettera di scriverti solo un biglietto, avrei avuto pagine da scriverti. Sono una che non riesce a riassumere tutto. Pensavo che ti stessi allontanando, che, sempre di più, cercavi il contatto fisico con altre ragazze, a cui facevi complimenti (che di solito a me non fai). Smettila di fumare. E’ giusto tu cerchi il sostegno da me. Io te lo darò. Tu non sai cosa c’è fuori. Sono passati 4 mesi. Sento sempre di più la mancanza di svegliarmi con te, di confidarmi. Ho chiesto diverse volte di poterti vedere. Ti ho sempre sostenuto. Non ho mai intralciato il tuo percorso. Sono fiero della persona che sei. Sei vero e puro. Ti amo, amore”.

Dayane Mello: “Natalia ha dormito con un altro uomo”

Ma è stata Dayane Mello a sganciare una vera e propria bomba sulla coppia. Secondo la modella brasiliana, Natalia, la scorsa estate, avrebbe dormito con un altro uomo a Capri. Natalia si è così giustificata con Andrea

“Già sai tutto, mai avuto segreti. Ti ho sempre detto tutto. Sono stata al mare con amici e amiche. C’erano tante persone che potevano testimoniare queste cose”.

Andrea, dal canto suo, ha dichiarato di avere totale fiducia in Natalia:

“E’ una notizia falsa, so dove è stata Natalia, so con chi ha dormito. Fare ipotesi ed inventare stupidaggini è facile”.

