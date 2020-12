Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi accoglie nel letto Rosalinda Cannavò, è la fine delle Rosmello?

Questa notte, al “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi è stato protagonista di un gesto inaspettato nei confronti di Rosalinda Cannavò, reduce dalla rottura con Dayane Mello.

Grande protagonista dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”, tanto da essere considerato il papabile vincitore del programma, questa notte, Tommaso Zorzi, all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha compiuto un gesto davvero inaspettato nei confronti di Rosalinda Cannavò, reduce dal brutto confronto avuto con l’amica, o forse ex amica, Dayane Mello.

L’imfluencer, infatti, ha cacciato dal letto il chirurgo plastico Giacomo Urtis per accogliere l’attrice siciliana che, nella notte, ha abbracciato dolcemente. Un gesto che ha colpito sinceramente Rosalinda e che sicuramente ha sollevato il suo stato d’animo, provato dall’allontanamento di Dayane.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello verso la fine della loro amicizia?

Come dicevamo, Rosalinda, durante l’ultima puntata serale del “Grande Fratello Vip”, è stata protagonista di un duro confronto con Dayane Mello. Quest’ultima, la scorsa settimana, si è molto avvicinata a Sonia Lorenzini, ultima eliminata del reality show e lunedì sera, in puntata, ha così giustificato l’amicizia da poco nata con l’ex tronista ed il conseguente allontanamento da Rosalinda:

“Essere in mezzo a Sonia e Rosalinda non è stato molto facile. Io ho avuto un rapporto molto bello con Sonia. Ho cercato di prendere anche Adua nel percorso con noi. Abbiamo fatto una settimana bellissima, dove ho pensato che ci stava anche lei a creare questo rapporto. Quando è successo questa cosa di Mario, ho sentite tante cose dal suo confronto. Ha preso un’altra strada. Io sono rimasto con Sonia. Abbiamo parlato e abbiamo detto che abbiamo fatto un percorso assieme. Quando sono arrivati i nuovi, ho avuto un approccio diverso, sono più espansiva, avevo voglia di conoscerli. Ho trovato un’energia diversa. Ho legato davvero con Samantha, Carlotta, Sonia. Le ho detto: ‘Del mio Grande Fratello ti porto con me. Voglio che tu sia amica anche di Sonia’. La nomination mi è spaventata. Non me l’aspettavo. Ho cercato di ragionare”.

Rosalinda, dal canto suo, ha dichiarato di essere sempre stata un’amica leale per Dayane, pur non condividendone sempre le idee:

“Da parte mia c’è sempre stato un comportamento lineare. Ho avuti altri legami e Dayane l’ho messa al primo posto. Varie volte ha nominato persone a me molto vicine tipo Andrea. Io ho rispettato sempre le sue scelte. Adesso che sto acquisendo consapevolezza su me stessa, sulle mie idee, sulle mie opinioni forse non sono più tanto condizionabile?! Non vado più bene. Sarò un giocattolo, usato, vecchio, da mettere da parte… Sono me stessa. Se a te non va bene, mi amo così come sono”.

Rosalinda e Dayane non hanno ancora avuto un confronto volto a chiarire le loro divergenze. Faranno pace, oppure la rottura tra le Rosmello è insanabile?

Maria Rita Gagliardi