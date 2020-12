Star di TikTok concepisce il terzo figlio mentre è incinta di altri due gemelli: un caso rarissimo

Una donna aspetta tre figli ma uno è stato ‘concepito’ alcuni giorni dopo gli altri due. Si tratta di un rarissimo caso di superfetazione, ecco come succede

Può sembrare assurdo o impossibile ma è accaduto davvero: una donna ha concepito il terzo figlio poco più di una settimana dopo aver appreso di essere incinta di due gemelli. Lei è una star di TikTok nota come TheBlondeBunny1, una specie di sosia di Britney Spears che quotidianamente intrattiene i suoi oltre 235mila follower e che in un video virale, che ha superato le 5 milioni di visualizzazioni, ha spiegato cosa sta succedendo nella sua pancia. “Sapevamo che erano due gravidanze separate”, ha raccontato, “Quando ovuli, lo fai per 24 ore e lo sperma può vivere nel tuo corpo fino a tre-cinque giorni. Quindi i nostri primi due bambini hanno 10 e 11 giorni in più del nostro terzo bambino”. Si tratta, nella fattispecie, di un raro caso di superfetazione, ovvero quando un ovulo separato viene fecondato dallo sperma nel grembo materno giorni dopo l’avvio di un’altra gravidanza. Scientificamente si tratta della fecondazione di un ovulo che ha luogo quando già un altro ovulo, maturato nel corso del ciclo mestruale precedente, è stato fecondato e ha cominciato a svilupparsi.

Superfetazione, cos’è e come si verifica?

Si tratta in ogni caso di un evento estremamente raro, tanto che esistono solo una manciata di casi documentati. “Questo è successo a noi perchè i miei ormoni non mi hanno impedito di ovulare, ho così ovulato un’altra volta”. Aggiungendo: “Siamo fortunati che sia abbastanza vicino agli altri due e quindi con tutta probabilità riusciremo a farli nascere tutti e tre insieme. Dobbiamo solo portare il terzo bambino oltre le 28 settimane, si spera almeno a 32 o 35”. In alcuni casi infatti la superfetazione può verificarsi anche settimane o mesi dopo la prima gravidanza. Nonostante la sorpresa, la Tiktoker è entusiasta di diventare mamma tris per la prima volta. “Volevamo essere genitori e Dio ha detto: “attento a quello che chiedi”. E ce ne ha dati tre in una volta. Siamo spaventati ma allo stesso tempo eccitati, viviamo tante emozioni diverse ma non vediamo l’ora di stringerli tra le nostre braccia”.