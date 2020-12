“Era un nonno per tanti di noi”: lutto per i Casa Surace e i fan, se ne va Nonno Andrea

Collettivo di Youtuber con un più che discreto seguito (sfioriamo il milione di iscritti al canale), i Casa Surace sono famosi soprattutto tra i più giovani per i tanti video pubblicati tra il tubo e Facebook, oltre che per due libri collettivi pubblicati nel 2018 e nel 2020:

‘Quest’anno non scendo’, edito da Sperling&Kupfer, e ‘Il Manuale del Fuorisede’, edito da Panini.

Fuorisede, come loro stessi – coinquilini (provenienti dal sud Italia, da Napoli a Sala Consilina che hanno iniziato nel 2015 a far uscire i loro video.

Di norma fanno tanto ridere, ma quest’oggi hanno commosso con un drammatico messaggio: Nonno Andrea, protagonista di tanti video, se n’è infatti andato.

E i Casa Surace non hanno potuto che tributargli un post su Facebook:

Commossi i commenti:

“Era un nonno per tanti di noi, anche se non all’anagrafe

E infatti ci sono rimasta malissimo e mi pesa sul cuore proprio come aver perso un nonno 😔

Fai buon viaggio, nonno Andrea 💜”

“Che tristezza, un anno di merda (scusate il francesismo, ma non riesco più a essere diplomatica) fino alla fine. Ciao nonno Andrea ❤️”