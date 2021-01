Avvistato un Ufo alle Hawaii: “Un misterioso oggetto blu in cielo, poi è caduto in acqua”

Cosa è l’oggetto non identificato avvistato da decine di residenti dell’isola di Oahu? Il video dell’avvistamento è diventato virale sui social

Numerosi residenti dell’isola hawaiana di Oahu sono rimasti increduli e a bocca aperta dopo che un misterioso e luminoso oggetto volante non identificato è stato visto sia nel cielo che in acqua. Diversi testimoni hanno riferito di uno strano avvistamento alle autorità locali martedì notte, ma i funzionari della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti dicono che non ci sono stati incidenti o passaggi di aerei nell’area in quel momento. Alcuni degli spettatori sono riusciti a catturare le immagini del particolare evento, un oggetto blu luminoso che viaggiava in cielo. In una delle registrazioni si sente una donna che dice: “C’è qualcosa nel cielo. Cos’è quello?”. “Ho iniziato a chiamare mio marito e amici che si trovavano nel garage. E ho detto loro se vedevano quello che stavo vedendo io. Tutti hanno detto di si”, ha spiegato una donna di nome Moriah ad Hawaii News Now. La 38enne era così perplessa dall’oggetto che lei e suo marito lo hanno seguito per tre miglia prima di vederlo cadere in acqua. La donna ha detto all’agenzia di stampa di non aver mai creduto agli UFO ma di non avere idea di cosa potesse essere l’oggetto.

Non si tratterebbe di un aereo, le ipotesi

Mentre la polizia locale raggiungeva il luogo dell’avvistamento, Moriah ha affermato di aver visto una seconda luce. “Mio marito è andato a guardare in alto e ha visto arrivare quello bianco”, ha spiegato. “Quello bianco era più piccolo. Stava andando nella stessa direzione di quello blu.” E non è la sola perchè altri residenti hanno confermato di aver notato quegli strani oggetti. Un portavoce della FAA ha detto che l’agenzia ha ricevuto un rapporto della polizia su un possibile aereo abbattuto nell’area “ma non c’erano aerei mancanti dal radar. E non ci sono segnalazioni di aeromobili in ritardo o scomparsi” hanno specificato. Nonostante numerose persone che hanno denunciato l’incidente, la polizia di Honolulu non è al momento riuscita a risalire all’identità dell’oggetto che dunque al momento rimane “non identificato”