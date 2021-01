Osimhen positivo al Covid, spuntano i video del festino senza mascherina: è bufera – VIDEO

Arrivato al Napoli dal Lilla per una cifra monstre (si parla di 70 milioni di euro più 10 di bonus, ma i 70 milioni di euro sarebbero ammortizzati dalla vendita di alcuni giocatori partenopei ipervalutati), l’attaccante nigeriano Victor Osimhen non ha ancora dimostrato di valere questa enorme cifra: per lui otto presenze e due gol, prima di una serie di infiniti problemi fisici.

Adesso giunge la notizia della positività della giovane promessa nigeriana al coronavirus.

Per lui, ulteriore periodo di stop obbligato, ma a far discutere sono le immagini che lo vedono festeggiare in pieno assembramento senza alcuna mascherina.

Multa in arrivo per lui?