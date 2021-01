Serie A, dove vedere la quindicesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Il primo turno del 2021 si aprirà con la sfida fra Inter e Crotone in programma domani alle 12:30. Il Milan sarà di scena a Benevento alle 18, mentre la Juventus ospiterà l’Udinese alle 20:45.

Torna in campo la Serie A. Il primo match della quindicesima giornata sarà Inter-Crotone in programma domani alle 12:30. Alle 15 si giocheranno sette partite in contemporanea. La Roma di Fonseca ospita la Sampdoria allo stadio Olimpico, mentre la Lazio sarà di scena a Marassi contro il Genova. L’Atalanta di Gasperini ospita al Gewiss Stadium il Sassuolo. Il Napoli proverà a conquistare i tre punti in Sardegna contro il Cagliari. Le altre tre sfide delle 15 saranno Parma-Torino, Fiorentina-Bologna e Spezia-Verona.

Alle 18 la capolista Milan proverà a battere il Benevento per mantenere la vetta della classifica. Il turno sarà chiuso dal match fra Juventus e Udinese in programma all’Allianz Stadium di Torino.

Serie A, quindicesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della quindicesima giornata di Serie A: