Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 3 gennaio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 3 gennaio 2021.

Prima puntata del 2021 di “Domenica In”. Quali saranno gli ospiti che, durante la prima puntata del nuovo anno, Mara Venier accoglierà, in diretta su Raiuno a partire dalle 14:00, negli studi “Fabrizio Frizzi”? Eccoli, per voi, di seguito.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un superospite musicale: Roby Facchinetti. Il membro dei Pooh si racconterà a lungo, attraverso un’intervista a cuore aperto, attraverso la quale ripercorrerà la sua carriera e ricorderà Stefano D’Orazio, scomparso pochi mesi fa, a causa del COVID-19. E ancora, il gradito ritorno dell’attrice Giovanna Ralli e un’intervista con l’attrice Cristiana Capotondi, che promuoverà la fiction, in onda questa sera in prima serata su Raiuno “Chiara Lubich. L’amore vince tutto” ed Alba Parietti.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato all’emergenza COVID-19, sarà presente in studio il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri. L’ultima parte della puntata sarà dedicata all’Oroscopo del 2021 con l’astrologo Paolo Fox con in studio dei Vip, ognuno rappresentante di un segno zodiacale. Fra i vip confermati per questo spazio ci saranno il regista cinematografico Ferzan Özpetek, Giovanna Botteri e Guillermo Mariotto.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi