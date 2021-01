Bimba di 8 anni morsa da un serpente a sonagli: l’incredibile aggressione nel giardino di casa

Un serpente a sonagli ha morso al piede una bambina mentre stava giocando nel giardino della sua abitazione in Repubblica Ceca. Avviate un’inchiesta per lesioni colpose e un’indagine

Un’aggressione terrorizzante e totalmente inaspettata. La vittima è una bambina di otto anni che si trovava nel giardino della sua casa a giocare quando improvvisamente un serpente l’ha morsa. L’episodio arriva dalla Repubblica Ceca ed è stato raccontato dai media locali ma non ci è voluto molto prima che la storia varcasse i confini nazionali. Secondo la ricostruzione dei fatti il rettile sarebbe sbucato dal nulla mordendo la bimba al piede attraverso la scarpa. Medici ed esperti di serpenti hanno subito analizzato la ferite per capire di quale specie si trattasse e sono arrivati alla conclusione che il morso sarebbe opera di un serpente a sonagli.

È caccia al serpente e al suo proprietario

Come raccontato sul tabloid tedesco Bild, un’inchiesta è stata immediatamente avviata dalle autorità locali, al momento contro ignoti, per presunte lesioni personali colpose; e parallelamente è partita un’indagine per individuare e identificare il proprietario del rettile. Non è chiaro al momento quali siano le condizioni di salute della bambina, che si è certamente presa un gran bello spavento, e con lei i genitori che hanno assistito all’incredibile aggressione. Ma non è tutto: polizia e vigili del fuoco si sono messi alla ricerca del serpente, che dopo l’attacco si è dileguato.