Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la quindicesima giornata

Quindicesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La quindicesima giornata, che ha aperto il 2021, si è giocata tutta nella giornata odierna. Alle 12.30 l’Inter ha strapazzato il Crotone a San Siro. Gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 6-2, grazie a una tripletta di Lautaro Martinez, a Lukaku, Hakimi e all’autogol di Marrone; per i calabresi a segno Zanellato e Golemic. La Roma ha battuto di misura la Sampdoria per 1-0, grazie a una rete di Edin Dzeko.

Il Napoli si è imposto per 1-4 a Cagliari. Per i partenopei a segno due volte Zielinski e una volta a testa Lozano e Insigne; gol della bandiera dei sardi firmato Joao Pedro. Roboante vittoria interna dell’Atalanta sul Sassuolo. I ragazzi di Gasperini si sono imposti per 5-1: reti di Zapata (doppietta), Muriel, Pessina e Gosens; per il Sassuolo è andato a segno Chiriches.

Quindicesima giornata, il Milan batte il Benevento e resta al comando. Vincono Inter, Roma, Napoli e Juventus

La Lazio non è andata oltre l’1-1 a Marassi contro il Genoa. Vantaggio iniziale biancoceleste firmato Immobile e pareggio dei liguri realizzato da Destro. Il Torino ha conquistato tre punti d’oro a Parma. Nello 0-3 granata a segno Singo, Izzo e Gojak. Anche il Verona ha conquistato tre punti in trasferta sul campo dello Spezia. Zaccagni ha firmato lo 0-1 finale a favore dei veneti. Fiorentina e Bologna hanno pareggiato 0-0.

Alle 18 il Milan capolista ha sconfitto in trasferta il Benevento con il punteggio di 0-2. Per i rossoneri a segno Kessie su rigore e Leao. Alle 20.45 la Juventus si è imposta per 4-1 sull’Udinese. Bianconeri a segno due volte con Ronaldo e una volta a testa con Chiesa e Dybala; gol della bandiera friulana di Zeegelaar.

Il Milan resta in testa alla classifica (37 punti) con un punto di vantaggio sui cugini interisti.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 15a GIORNATA: Inter-Crotone 6-2; Fiorentina-Bologna 0-0; Parma-Torino 0-3; Roma-Sampdoria 1-0; Genoa-Lazio 1-1; Atalanta-Sassuolo 5-1; Cagliari-Napoli 1-4; Spezia-Verona 0-1; Benevento-Milan 0-2; Juventus-Udinese 4-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 37 Milan; 36 Inter; 30 Roma; 28 Napoli*; 27 Juventus*; 26 Sassuolo; 25 Atalanta*; 23 Verona; 22 Lazio; 18 Benevento; 17 Sampdoria; 16 Bologna; 15 Fiorentina e Udinese*; 14 Cagliari; 12 Parma; 11 Torino, Spezia e Genoa; 9 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 14 Cristiano Ronaldo (Juventus); 12 Lukaku (Inter); 10 Immobile (Lazio) e Ibrahimovic (Milan); 9 Belotti (Torino), Lautaro Martinez (Inter) e Joao Pedro (Cagliari); 8 Muriel (Atalanta).