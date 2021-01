Donna in balia delle onde, surfer si tuffa e le salva la vita: il coraggio di Mikey Wright – VIDEO

La famiglia Wright è una famiglia fortemente legata al surf e alle onde.

I fratelli Mikey e Tyler sono due surfisti professionisti, con una buona carriera e tanti infortuni alle spalle.

Tyler, dal canto suo, è stata anche due volte campionessa del mondo.

Ma stavolta parliamo di loro per un atto di eroismo, proposto da entrambi sui social, che ha visto protagonista proprio Mikey.

L’uomo s’è tuffato per salvare una donna in balia delle correnti tra le onde alle Hawaii (dove i fratelli si trovavano per la competizione Pipeline Masters: Mikey si è piazzato 17esimo tra gli uomini, Tyler prima tra le donne)

E, nonostante i pronostici sfavorevoli (si può sentire una persona che gli dice: “Non ce la puoi fare”) la salva.

I video sono stati visti da centinaia di migliaia di persone, raccogliendo i commenti estasiati dei follower che sottolineano quanto sia stato un vero e proprio atto di eroismo – con Mikey “al posto giusto al momento giusto”.