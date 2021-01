Dramma sulla A4: incidente tra tre auto, una donna muore carbonizzata

Dramma sulla A4, la Torino-Trieste.

Tra Soave e Montebello, in direzione Venezia, tre auto sono rimaste coinvolte in un drammatico schianto – con una donna che è morta carbonizzata in seguito all’incendio di una delle vetture (due sono stati i mezzi a prendere a fuoco, mentre la terza vettura è stata coinvolta di striscio).

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che però non hanno potuto evitare la morte della donna alla guida di una piccola utilitaria.

I pompieri sono comunque riusciti a domare le fiamme e il bilancio non è peggiorato, anche grazie alla prontezza del conducente e della passeggera di una delle auto che – seppur feriti – sono riusciti ad uscire dal mezzo prima che prendesse fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di sabato 2 gennaio 2021.