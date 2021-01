Grande Fratello Vip, Dayane Mello su Francesco Oppini: “Lo uccido”, squalifica in arrivo?

Al “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello, parlando di Francesco Oppini, ha dichiarato: “Lo uccido”. Squalifica in arrivo per la modella brasiliana?

Dayane Mello, nel bene e nel male, continua ad essere una grande protagonista dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”. La modella brasiliana, fresca di riconciliazione con l’amica speciale Rosalinda Cannavò e di litigio con Stefania Orlando, nelle ultime ore sta facendo nuovamente parlare di sè per una frase, di dubbio gusto, pronunciata nella Casa più spiata d’Italia.

Dayane Mello fermata da Rosalinda Cannavò

Parlando di Francesco Oppini, con il quale inizialmente aveva stretto un rapporto speciale che si è poi trasformato in insofferenza reciproca (i due sono stati protagonisti di svariate discussioni, sia dentro che fuori la Casa), l’ex di Stefano Sala ha dichiarato: “Ti dico che se oggi becco di nuovo Francesco a parlare io lo ammaz.”. La frase è stata immediatamente captata dalla Cannavò che, resasi conto dello scivolone dell’amica, l’ha bloccata immediatamente: “Eh, hey. Io come i bambini devo fare con te. Invece è peggio se fai così”. Il popolo del Web, come già successo con Samantha De Grenet (ve ne abbiamo parlato qui), sta chiedendo a gran voce la squalifica immediata della Mello dal gioco.

Cosa deciderà di fare il “GF”? Sarà clemente, come lo è stato una settimana fa con la De Grenet, oppure deciderà di squalificare Dayane? Lo scopriremo nella puntata serale di questa sera che sarà, come sempre, ricca di sorprese e colpi di scena.

Maria Rita Gagliardi