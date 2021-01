Mistero dopo la nevicata notturna: sull’auto compaiono impronte di piedi a quattro dita

Una donna si è ritrovata misteriose impronte sul veicolo la mattina dopo una nevicata. Particolarità della scoperta è che presentano solo quattro dita. Chi le ha lasciate?

Quando le ha viste sulla sua auto non poteva crederci. Una donna di Grimsby, nel Regno Unito ha raccontato, dopo aver documentato il tutto con il suo smartphone, di essersi trovata davanti a delle impronte con quattro dita sul suo veicolo. Alicia Smith, questo il nome della donna, le ha scoperte dopo una nevicata notturna nella parte alta della sua auto: inizialmente non ci ha fatto troppo caso ma osservandole meglio si è resa conto che anzichè avere cinque dita, ne avevano soltanto quattro. Per questo ha scattato delle foto che ha poi condiviso sui social sperando che i suoi follower la aiutassero a risolvere il mistero. Le foto dell’auto mostrano le misteriose impronte dalle quattro dita che iniziano vicino all’angolo sinistro del parabrezza e salgono sul tetto.

Le foto delle impronte sono diventate virali sui social

“Non avevamo mai visto niente di simile prima, era molto strano. Hanno una forma strana e hanno solo quattro dita, e non sembrano proprio umani. Non sono sicuro che fosse un bambino. E perché qualcuno dovrebbe uscire scalzo con questo tempo e salire su un’auto?” ha raccontato la donna aggiungendo che la sua macchina è stata parcheggiata fuori casa tutta la notte e ha individuato le impronte alle 10:30 del mattino successivo. “Non avevamo idea di cosa li rendesse e volevamo vedere se qualcun altro avesse visto qualcosa di simile. Vogliamo davvero sentire i suggerimenti delle persone su cosa potrebbero essere”, ha aggiunto. Al momento però nessuno è riuscito a fornire una spiegazione in merito alle misteriose impronte.