Nuovo flirt per la Satta? Lei smentisce categoricamente: “Tutto falso. Sono addolorata e sconvolta”

Lo scorso 21 dicembre Melissa Satta ha annunciato la fine della relazione con Boateng dopo 9 anni. In un video l’ex velina ha negato qualsiasi relazione con Matteo Rivetti.

Il settimanale di gossip ‘Chi’ ha rivelato un presunto flirt di Melissa Satta con Matteo Rivetti, figlio dell’ex proprietario di un noto marchio di abbigliamento. La reazione dell’ex velina non si è fatta attendere. La Satta ha pubblicato un video su Instagram, nel quale ha sbottato contro questa falsità: “Tutto falso. Sono addolorata e sconvolta. Non conosco nemmeno quest’uomo”.

E ancora: “Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata. È stato scritto che ho un flirt con un uomo che non conosco, e che sono venuta a sapere che ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli. Sto vivendo un periodo molto doloroso della mia vita, come sapete, sto facendo il possibile per gestirlo tra le quattro mura di casa mia, proteggendo mio figlio”.

Lo sfogo della Satta: “È stato scritto che ho un flirt con un uomo che non conosco. Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata”

Lo sfogo della Satta è andato avanti con queste parole: “Ho sempre accettato il gossip, sono 16 anni che faccio questo lavoro. Se mi fotograferanno con qualcuno, quando succederà, non ci saranno problemi. Ma ora sono scioccata, addolorata e sconvolta, mi dispiace per me e per questa persona che si è ritrovata sui giornali senza un motivo. Basta a questa libertà di infangare e distruggere la vita degli altri! Ho le spalle larghe e spero di superare anche questa, e che il 2021 sia un anno migliore”.

Melissa Satta lo scorso 21 dicembre ha annunciato la fine della relazione con il calciatore Boateng, dopo ben 9 anni.