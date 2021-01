Riempie di botte i tre figli di 3, 7 e 8 anni uccidendoli: “Lo ha fatto per vendicarsi della moglie”

Per vendicarsi della moglie, al culmine di un litigio, ha ucciso con brutalità i loro tre figli di soli 3, 7 e 8 anni prima di darsi alla fuga

Ha picchiato violentemente, uccidendoli i tre figli di soli 3, 7 e 8 anni dopo aver pesantemente litigato con la moglie. Un dramma familiare terribile quello consumatosi in Messico, nella cittadina di Mineral de la Reforma, ubicata nello stato centro settentrionale di Hidalgo una manciata di ore dopo il Capodanno. I fatti si sono verificati il 2 gennaio quando il 26enne Luis Alfredo, che poco prima aveva litigaato con la moglie, si è accanito sui figli uccidendoli tutti per poi darsi alla fuga. Solo nelle scorse ore, dopo una serrata ricerca, l’assassino è stato localizzato a Hermosillo e arrestato. L’uomo non ha opposto alcuna resistenza confessando, poco dopo l’arresto, di essere l’autore del triplice delitto. Per questo la polizia lo ha riportato nello stato di Hidalgo, dato che nella fuga aveva sconfinato nello stato vicino, e ora è in attesa di processo.

Dopo il delitto ha confessato tutto al padre

Secondo la ricostruzione dei fatti è stato suo padre, nonno dei tre bimbi, a lanciare per primo l’allarme: infatti poco dopo l’omicidio Luis Alfredo lo ha chiamato confessandogli quello che aveva appena fatto. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo del delitto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei tre bambini che, secondo i rilievi del medico legale, sarebbero stati presi a botte con tale violenza da perdere la vita. Sui corpicini sono state infatti riscontrate numerose ferite riconducibili ai calci e pugni sferrati loro dall’uomo.

A rendere ancora più agghiacciante la vicenda solo le immagini pubblicate solo poche ore prima sui social del 26enne che dichiarava pubblicamente il suo amore per i figli. Stando alle indagini avrebbe compiuto il tremendo gesto per vendicarsi della loro madre. Il procuratore ha dichiarato: “A quanto pare, voleva vendicarsi contro la moglie e ha ucciso i suoi figli, li avrebbe uccisi “per causarle un grande dolore”.