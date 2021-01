Grande Fratello Vip, confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. L’opinionista accusata sul Web di body shaming

Durante la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, Antonella Elia e Samantha De Grenet sono state protagoniste di un accesso confronto. Antonella, per alcune frasi pronunciate nei confronti di Samantha, è stata accusata dal Web di body shaming.

Che tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non corra buon sangue, è cosa ormai nota. Da quando Samantha ha varcato la famosa porta rossa della Casa del “Grande Fratello Vip”, Antonella, opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, non ha mai nascosto di provare una forte antipatia nei suoi confronti e non ha mai perso occasione per attaccarla. Così, ieri sera, durante la consueta puntata del lunedì sera del “GF”, le due sono state protagoniste di un confronto, durante il quale sono volate parole grosse. Antonella, in particolare, ha pronunciato delle frasi che, in queste ore, stanno facendo discutere molto il Web. Parlando con la showgirl, la Elia, infatti, ha detto:

“Complimenti. Sei la regina dell’arroganza. Ma chi ti crede di essere? Sto cavolo? Io osservo quello che fai tu in casa, ed è fastidiosissimo per il mio punto di vista. Tu hai una presunzione infinita. Sei stata, al massimo della sua carriera, la reginetta del gorgonzola. Sei sicura di quello che sei, sei arrogante, presuntuosa. Sei convinta che puoi dare dell’imbecille a tutti. Sei un po’ ingrassata, stai cedendo al peso dell’età. Anche la nobiltà è andata. Io sono Lilly il Vagabondo. Tu sei la tigre di Mompracem. Io sono una del popolo. Tu sei una borgatara ripulita male. Che soddisfazione. Se potessi entrare dentro sarebbe un godimento unico”.

Samantha De Grenet dopo il confronto con Antonella Elia: “Ci sono rimasta male”

In seguito al confronto, il popolo del Web è insorto sui social, accusando Antonella di body shaming. Samantha, subito dopo la puntata, si è confrontata con Stefania Orlando, raccontandole di essere rimasta male per il duro attacco ricevuto da Antonella:

“Uno deve anche pensare a cosa c’è dietro. Non ho voluto sbatterglielo in faccia per proteggerla. Visto che segue tanto il Grande Fratello, avrebbe dovuto seguire altre cose. Quando dietro c’è altro… Sai cosa ho passato e cosa sto passando. Prima di sparare sulla fisicità di una persona, dovresti farti due domande e pensare che, forse, dietro c’è un mondo. Ho fatto la signora. Per tutto il resto sono stata sulle mie. Non ho fatto quella che ti urla addosso. Ha detto la qualsiasi. Non credo che tutti sappiano che ho avuto un tumore. Dalla prima puntata ce l’ho contro senza aver fatto un caxxo. A differenza sua, non voglio andarle contro su una cosa che la fa sentire piccola, io non ci gioco. Ci sono passata. E’ strumentalizzare quello che, per me, è stata una valanga. Ho un figlio che mi guarda a casa e non mi va di discutere con Antonella Elia”.

Maria Rita Gagliardi