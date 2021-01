Sputa addosso a quattro agenti che cercano di arrestarlo ma ha il Covid: tutti in quarantena

Un uomo ha urlato e imprecato in strada. Quando gli agenti sono intervenuti per arrestarlo gli ha sputato ripetutamente addosso, in seguito è emerso che era positivo al Coronavbirus

Quattro agenti di polizia sono finiti in quarantena dopo che un uomo positivo al Covid gli ha sputato addosso. È accaduto a quattro membri del dipartimento di polizia di Palm Springs, come riferito dall’ufficio stampa inteno della struttura: l’incidente è avvenuto domenica quando la polizia ha ricevuto alcune chiamato che segnalavano un uomo intento a lanciare oggetti contro i veicoli nell’area di South Indian Canyon e Baristo Road intorno alle 22:00. L’uomo ha anche rotto il finestrino di un camion di passaggio e stava correndo in mezzo alla strada, tra le auto, hanno detto i funzionari di polzia in un comunicato stampa pubblicato lunedì pomeriggio sulla pagina Facebook del dipartimento di polizia di Palm Springs.

Due sergenti e due ufficiali in quarantena: a serio rischio contagio

Due sergenti e due ufficiali sono dunque intervenuti e hanno dovuto fisicamente fermare l’uomo, che è opponeva molta resistenza. A quel punto l’uomo ha urlato e sputato addosso ai due sergenti e ai due agenti durante l’intero evento, finchè gli ufficiali non sono riusciti a bloccarlo, ammanettarlo e metterlo nel retro di un’auto della polizia da dove ha comunque continuato a urlare e sputare. Una volta in ospedale, l’uomo ha continuato a sputare sugli agenti e ha dovuto essere trattenuto mentre gli agenti lo scortavano all’interno. Gli agenti non sono stati in grado di identificare l’uomo, rimasto in ospedale per una valutazione di salute mentale. Qui, sottoposto ai dovuti accertamenti, è risultato positivo al COVID-19. I due ufficiali e i due sergenti sono stati immediatamente informati dell’esposizione e messi in quarantena per dieci giorni. Si teme che nelle prossime ore anche loro possano risultare positivi. Nel solo mese di dicembre 27 membri del dipartimento di polizia di Palm Springs sono finiti in quarantena a causa dell’esposizione a COVID-19, 9 dei quali sono risultati positivi al virus. 22 dei dipendenti erano ufficiali giurati e la maggior parte stava tornando al lavoro poco prima di Natale