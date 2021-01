Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la sedicesima giornata

Sedicesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La sedicesima giornata si è giocata tutta nella giornata di oggi. Alle 12.30 il Benevento si è imposto per 1-2 sul campo del Cagliari. Iniziale vantaggio sardo firmato Joao Pedro e rimonta campana con Sau e Tuia. Alle 15 si sono giocati sette match in contemporanea. L’Inter, dopo otto successi consecutivi, interrompe la sua corsa a Marassi contro la Sampdoria. Per i liguri a segno gli ex Candreva e Keita; gol della bandiera nerazzurra con De Vrij. La Roma ha battuto il Crotone 1-3 in trasferta. Per i giallorossi a segno Borja Mayoral con una doppietta e Mkhitaryan su rigore; i calabresi hanno accorciato le distanze con Golemic.

L’Atalanta ha sconfitto al Gewiss Stadium il Parma 3-0, grazie ai gol di Muriel, Zapata e Gosens. La Lazio è tornata al successo in campionato, battendo per 2-1 la Fiorentina all’Olimpico. Per i biancocelesti a segno Caicedo e Immobile, mentre la Fiorentina ha segnato con Vlahovic su rigore.

Negli altri incontri delle 15 da registrare la vittoria interna del Sassuolo per 2-1 sul Genoa. Per gli emiliani a segno Boga e Raspadori, mentre il Genoa è andato in gol con l’uzbeko Shomurodov. Torino e Verona hanno pareggiato per 1-1. Iniziale vantaggio degli ospiti firmato Di Marco e pari del Torino di Bremer. Anche Bologna e Udinese si sono divise la posta in palio (2-2 il risultato finale). Bologna in gol con Tomiyasu e Svanberg, mentre l’Udinese è andata a segno con Pereyra e Arslan.

Alle 18 il Napoli ha subito un’imprevista sconfitta interna contro lo Spezia per 1-2. Partenopei in vantaggio con Petagna e rimonta ligure firmata N’Zola e Pobega. Nel big match di giornata delle 20.45 la Juventus ha espugnato San Siro battendo il Milan per 1-3. Per i bianconeri a segno Chiesa con una doppietta e McKennie; gol del momentaneo pareggio rossonero firmato da Calabria.

Il Milan resta in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 16a GIORNATA: Cagliari-Benevento 1-2; Crotone-Roma 1-3; Sampdoria-Inter 2-1; Bologna-Udinese 2-2; Lazio-Fiorentina 2-1; Atalanta-Parma 3-0; Sassuolo-Genoa 2-1; Torino-Verona 1-1; Napoli-Spezia 1-2; Milan-Juventus 1-3.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 37 Milan; 36 Inter; 33 Roma; 30 Juventus*; 29 Sassuolo 28 Atalanta* e Napoli*; 25 Lazio; 24 Verona; 21 Benevento; 20 Sampdoria; 17 Bologna; 16 Udinese*; 15 Fiorentina; 14 Cagliari e Spezia; 12 Parma e Torino; 11 Genoa; 9 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 14 Cristiano Ronaldo (Juventus); 12 Lukaku (Inter); 11 Immobile (Lazio); 10 Ibrahimovic (Milan) e Joao Pedro (Cagliari); 9 Belotti (Torino), Lautaro Martinez (Inter) e Muriel (Atalanta); 8 N’Zola (Spezia) e Mkhitaryan (Roma).