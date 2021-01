Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e gli stessi discorsi fatti a Pierpaolo Pretelli e Francesco Monte, l’influencer pronta per una famiglia

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Giulia Salemi prosegue la relazione con Pierpaolo Pretelli ed in molti notano delle analogie nei discorsi già fatti dall’influencer, durante il “GF Vip 3” su Francesco Monte.

Continua serenamente l’idillio amoroso che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, nonostante alcune ingerenze arrivate da parte della madre dell’ex Velino che sembra non vedere di buon occhio la relazione del figlio con la bella influencer, forse preferendole Elisabetta Gregoraci, con la quale Pier aveva iniziato il percorso nel bunker di Cinecittà. Giulia, dal canto suo, ha già partecipato, due anni fa, al reality show di Canale 5. In quell’occasione, iniziò una relazione con Francesco Monte ed i fans più attenti del programma stanno notando delle analogie con alcuni discorsi fatti insieme a Pier, già fatti con l’ex tronista.

Le similitudini dei discorsi fatti da Giulia Salemi a Francesco Monte e Pierpaolo Pretelli

Con entrambi, la bella italo-persiana si è detta pronta a vivere una relazione seria. A Pierpaolo, Giulia ha detto: “Mi sento matura, sono cresciuta in fretta e non affronto le cose come una mocciosa. Sento di essere pronta a mettere le basi dal punto di vista affettivo. Sono sulla strada giusta per innamorarmi”. Stessa cosa detta a Monte, durante il “GF Vip 3”: “Provo un sentimento forte, ho messo da parte l’orgoglio perché le favole esistono e bisogna lottare per il lieto fine che tutti noi meritiamo”.

Ad entrambi, ha detto di essere pronta a mettere su famiglia. A Pierpaolo, infatti, ha detto: “Ora che ho una tranquillità economica, posso dedicarmi alla famiglia. Sono cambiate le mie priorità e voglio serenità”. A Monte: “Un piccolo Monte mi piacerebbe tantissimo, il mio motto è mai dire mai. Vedremo che succederà”.

Stavolta, Giulia sembra essere davvero innamorata. A tal punto di essere pronta a trasferirsi da Milano a Roma, dove Pier vive con il figlio Leonardo e di aver detto ad Andrea Zelletta, altro concorrente della trasmissione: “Sono sulla strada giusta per innamorarmi”. Che sia la volta buona?

Maria Rita Gagliardi