Grande Fratello Vip, bomba su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Giulia è fidanzata con Alessio”

Al “Grande Fratello Vip”, si è abbattuta una vera e propria bomba su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo quanto riportato da una voce anonima fuori dalla Casa, Giulia sarebbe fidanzata con un certo Alessio.

Una vera e propria bomba potrebbe minare la love story, nata nella Casa del “Grande Fratello Vip”, che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Mentre i Prelemi (così sono stati ribattezzati l’influencer e l’ex Velino dai fans della coppia) erano in giardino, dall’esterno è arrivata una voce che ha urlato: “Giulia Salemi è fidanzata con Alessio!”. Tale voce ha messo immediatamente in crisi Pierpaolo che si è interrogato circa la sincerità della neo fidanzata. A cercare di scardinare i dubbi del modello, è arrivato in soccorso Tommaso Zorzi, il quale con Giulia ha cercato di analizzare la situazione:

“Chi è Alessio? Sei certa di non conoscere nessun Alessio? Non conosci nessuno che si chiama così? Dovresti conoscerlo… una persona che frequenti, che hai frequentato. “Pierpaolo stai attento a Giulia perché è fidanzata, così hanno urlato, c’è poco da ridere. Magari è una persona che frequentavi fuori. Magari un ragazzo con cui ti sentivi anche sui social”.

Giulia Salemi: “Ho frequentato Alessio la scorsa estate”

Giulia, inizialmente, ha smentito categoricamente la voce, per poi ritrattare, raccontando di avere conosciuto un Alessio prima dell’estate, ma non sarebbe successo nulla:

“Questo ci crede anche? Ti giuro, guardami negli occhi. Sono stata in quarantena e poi in giro per lavoro, ma chi è Alessio? No, nessuno. Su Instagram? Io non flirto lì… Alfonso è il direttore di Chi, saprebbe se ho un fidanzato. Se lo avessi non mi sarei messa a baciare Pierpaolo. Mi sembra surreale, fantascienza. Mi viene da ridere perché mi fa ridere. C’è stato qualcosa prima dell’estate, ma non mi ricordo neanche l’ultima volta che l’ho visto ma non categoricamente negli ultimi mesi. Saremo usciti tre volte. Non avrei problemi ad ammetterlo ma non sono io. Non ho il suo numero, niente… ma poi lui? Proprio fantascienza. Anche tu facevi le serate, non fare il santarello, io non vengo a giudicare le tue sere, è roba tua. Io mi baso su di te qua dentro. Vai a cagar* Pierpa… stai permettendo a questa pazza delle cose”.

Il racconto di Giulia non ha convinto pienamente Pierpaolo:

“Se tu ridi… ti credo però dopo ci penso. Se fosse stato un fidanzato… magari avete fatto una serata insieme. Questa persona fuori dice una cosa che circolerà sul web. Non ci credo ma la pulce nell’orecchio c’è. Io credo a te, ma ovvio che lì per lì… sarà una notizia che è uscita. Io non credo a questa notizia, ti sto conoscendo ma fuori c’è una vita”.

Chi è questo Alessio? Ma soprattutto, Giulia e Pierpaolo riusciranno a chiarirsi?

Maria Rita Gagliardi