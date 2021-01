Neymar e i suoi fratelli: il video dei sosia dei calciatori è un fenomeno social

L’ultimo post Instagram di Sosiadoney ci mostra Neymar in compagnia di altri calciatori che si rilassano nello spogliatoio.

La moda dei sosia è qualcosa che non passa negli anni. A cambiare sono solamente i personaggi famosi che si interpretano ed in alcuni casi si trovano sosia che sono quasi indistinguibili dagli originali. Negli Usa esiste da sempre la mania di travestirsi da Elvis Presley e sono stati in centinaia coloro che negli anni hanno cercato di sfruttare una somiglianza (in alcuni casi molto vaga) per ottenere un minimo di visibilità.

Qualche tempo fa in rete è emerso il video di un sosia di Michael Jackson, talmente somigliante alla controparte reale (anche nel modo di ballare e cantare) da aver alimentato i rumor sulla morte inscenata dal cantante americano. In questo periodo il sosia che sta riscontrando maggiore successo è quello di Neymar Jr, fenomenale calciatore brasiliano in forza al Paris Saint Germain.

Neymar Jr, il video dei sosia spopola sul web

Il ragazzo, che si fa chiamare su Instagram Sosiadoney, pubblica molti post in cui imita il suo idolo nelle gesta in campo e fuori. A rendere particolarmente gradita la pagina è il fatto che il sosia del calciatore brasiliano è riuscito a raggruppare una serie di sosia di calciatori famosi con i quali fa dei siparietti divertenti o degli scatti di gruppo. Tra gli ospiti fissi della sua pagina ci sono il sosia di O Rey (Pelè), quello di Ronaldinho e quello di Ibrahimovic. Quello che si avvicina maggiormente alla controparte reale (dopo di lui) è però il sosia di Marcelo (bravissimo terzino del Real Madrid).

L’ultimo video della serie è stato particolarmente apprezzato dagli utenti social. In questo si vedono i sosia di Ibrahimovic, Ronaldinho, Gabri Gol, Pelè che riposano sulle panche o sui pavimenti di una palestra e lui che invece si allena in vista del ritorno in campo con la squadra parigina.

