Portano il cadavere di un uomo davanti alla banca: “Ci servono i soldi per la cremazione”

Muore senza parenti: gli abitanti del villaggio portano il cadavere davanti alla banca per avere i soldi del funerale

Hanno portato il cadavere di un uomo morto poche ore prima davanti alla sua banca, rifiutandosi di andarsene finchè il direttore della filiale non avesse loro consegnato i suoi soldi per potergli organizzare un degno funerale. Una vicenda che ha dell’assurdo quella avvenuta in un villaggio indiano nello stato orientale del Bihar dove un 55enne è deceduto in seguti ad una lunga malattia. L’uomo è morto solo e sono stati i vicini a trovare, diverse ore dopo, il suo corpo e allertare sanitari e autorità. Gli abitanti del villaggio hanno perquisito la sua casa in cerca di oggetti di valore per poter sostenere le spese del funerale ma non riuscendo a trovarne hanno preso il libretto bancario sul quale risultava che l’uomo aveva a disposizione sul suo conto circa 1.600 dollari. Nel pomeriggio hanno così portato il libretto ed il cadavere di Yadav (il nome della vittima), presso la sua banca. E, come riferito dall’agente della polizia locale Amrendar Kumar, si sono rifiutati di andarsene finchè quel denaro non è stato loro consegnato.

Il direttore della banca ha consegnato dei soldi agli abitanti

“Gli abitanti del villaggio hanno chiesto alla banca di dare loro i soldi presenti sul suo conto per sostenere le spese della cremazione, altrimenti non lo avrebbero cremato”, ha detto Kumar all’AFP. “Hanno fatto pressione sulla banca, che ha finalmente rilasciato dei soldi in seguito all’intervento degli agenti della stazione di polizia locale”. Il direttore della filiale di Canara Bank, il sig. Sanjeev Kumar, ha detto che le scene straordinarie hanno creato il panico.”Si è trattato del primo caso del genere”, ha detto Kumar all’AFP. “Dopo più di un’ora, ho dato loro parte dei soldi e alla fine hanno lasciato la banca con il suo corpo per recarsi al luogo di cremazione. Minacciavano di abbandonare il cadavere e di non compiere il rito della cremazione, se non avessimo dato loro il denaro”.

La vicina di casa Shakuntala Devi ha detto che Yadav non possedeva alcun terreno e non ha ricevuto alcun sostegno dal governo.”Non c’era nessuno che si prendesse cura di lui anche se era malato da mesi. Gli fornivamo cibo cotto e altre cose”, ha detto la donna.