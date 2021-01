Serie A, dove vedere la diciassettesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La diciassettesima giornata si aprirà con la sfida fra Benevento e Atalanta in programma domani alle 15. Il big match della giornata sarà la sfida dell’Olimpico fra Roma e Inter.

Il primo match della diciassettesima giornata di Serie A si giocherà domani alle 15, con l’Atalanta che proverà a conquistare altri tre punti a Benevento. Nella giornata di sabato sono in programma altri due match: alle 18 Genoa-Bologna e alle 20.45 Milan-Torino, con i rossoneri che vorranno riscattare la sconfitta contro la Juventus.

La domenica calcistica si aprirà con la supersfida dell’Olimpico fra Roma e Inter. Alle 15 si giocheranno tre match in contemporanea: Parma-Lazio, Verona-Crotone e Udinese-Napoli. Alle 18 la Fiorentina ospiterà il Cagliari in un match delicato per la lotta salvezza. La Juventus alle 20.45 proverà a dar seguito alla vittoria contro il Milan sfidando il Sassuolo all’Allianz Stadium. Il ‘Monday Night’ fra Spezia e Sampdoria chiuderà il diciassettesimo turno.

Serie A, diciassettesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della diciassettesima giornata di Serie A: