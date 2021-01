Boeing 737 precipita nel Mar di Giava: timore per le 62 persone a bordo dell’aereo

Tragedia aerea in Indonesia.

Un Boeing 737 è precipitato nel Mar di Giava dopo essere decollato poco prima da Jakarta.

Secondo quanto riportato dai media locali a bordo del volo Sriwijaya Air SJ182 c’erano 62 persone: 2 piloti, 4 membri dell’equipaggio e 56 passeggeri (tra i quali 3 neonati e 7 bambini).

Non ci sono informazioni circa eventuali superstiti ma il timore è che si sia dinnanzi ad una immane tragedia, anche a giudicare dalle immagini riportate dal profilo Twitter di Asiablog.it, con un video in cui alcuni civili mostrerebbe presunti detriti del Boeing precipitato:

Sempre attraverso Twitter, giungono drammatiche informazioni sulle dinamiche dell’incidente: l’aereo avrebbe perso quota rapidamente, quattro minuti dopo aver lasciato l’aeroporto di Jakarta.

#SriwijayaAir flight lost more than 10,000 feet of altitude in less than one minute, four minutes after it took off from the SoekarnoHatta International Airport in #jakarta pic.twitter.com/Mny91BQhow

— Rao Haseeb Ahmed (@raohaseebahmed1) January 9, 2021