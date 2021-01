C’è un’altra variante del Covid: passeggeri con virus mutato dal Brasile al Giappone

Coronavirus, scoperta in Giappone un’altra variante: 4 viaggiatori dal Brasile hanno un nuovo virus mutato

Una nuova variante del coronavirus è stata rilevata in quattro viaggiatori provenienti dal Brasile e giunti in Giappone. La conferma ufficiale è arrivata dal ministero della Salute giapponese, ed è un ulteriore elemento a riprova del fatto che il virus pandemico sta subendo diverse mutazioni in altrettanti parti del mondo. La nuova variante infatti è diversa da quelle trovate per la prima volta in Gran Bretagna e in Sud Africa, anche se i tre Coronavirus condividono alcune mutazioni comuni, ha dichiarato Takaji Wakita, capo dell’Istituto nazionale delle malattie infettive.

Si lavora per capire se il vaccino sia efficace con questa mutazione

Nel corso di un briefing del ministero della salute Wakita ha sottolineato: “Confermo che è stata trovata una nuova variante diversa da quella britannica e del Sud Africa”. Le caratteristiche della nuova variante, come l’efficacia dei vaccini contro di essa e la gravità dei suoi sintomi, sono allo studio, ha aggiunto nelle ore successive un funzionario del ministero della salute. Importante sarà infatti capire se i vaccini prodotti ad oggi siano efficaci nell’immunizzare le persone contagiate da questa variante ma anche se scateni sintomi differenti rispetto a quelli che riguardano coloro che vengono contagiati dal Coronavirus “originale”.