Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 10 gennaio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 10 gennaio 2021.

Primo appuntamento dell’anno nuovo di “Che tempo che fa”. Ecco quali saranno gli ospiti che Fabio Fazio, accompagnato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà nella puntata di questa sera.

Per la parte dedicata alla politica e all’emergenza COVID-19, Fazio accoglierà in studio il Ministro della Salute Roberto Speranza, l’Assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti e Roberto Burioni. Per la parte dedicata all’informazione e l’attualità, saranno collegati il direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa, il giornalista Nello Scavo, Giovanna Botteri, i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da Washington e Marco Varvello da Londra.

Si passerà, poi, allo spettacolo, con una lunga intervista dedicata a Maria De Filippi e successivamente Massimo Lopez. La puntata si concluderà, come di consueto, con il tavolo, al quale parteciperanno Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Ale e Franz. Ospiti del tavolo di stasera saranno Orietta Berti e l’astrologo Paolo Fox. Tornano al tavolo anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Maria Rita Gagliardi