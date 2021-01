Anticipazioni Grande Fratello Vip, in arrivo un confronto tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello

Nella puntata serale di domani sera del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello saranno protagonisti di un confronto che si preannuncia ricco di colpi di scena…

Domani sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, una puntata che sarà ricca di colpi di scena e durante la quale saranno esaminate le ultime dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Secondo le anticipazioni rese note da Mediaset e dai profili social del “GF”, domani sera, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, reduci da una lite che sta portando ad una vera e propria spaccatura tra i due amici, saranno protagonisti di un confronto con Dayane Mello.

Il motivo della lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Ma cosa è successo tra l’influencer e la conduttrice televisiva? Ieri sera, durante una festa a tema brasiliano, Tommaso ha trascorso molto tempo con Dayane, intrattenendosi con lei tra balletti e chiacchiere, nonostante, nelle scorse settimane, soprattutto a causa di Francesco Oppini, sembrava che tra loro non corresse buon sangue. Tale vicinanza ha scatenato la gelosia di Stefania, molto risentita per essere stata messa da parte dall’amico. Tommaso, dal canto suo, ha fatto presente a Stefania di essere uno spirito libero e di non dover dar conto a nessuno delle sue amicizie nel bunker di Cinecittà. Questa mattina, Stefania, parlando con Maria Teresa Ruta, ha accusato Tommaso di avere avuto poco tatto nei suoi confronti, ma è stato Zorzi a lanciare un vero e proprio scoop: parlando con Cecilia Capriotti, l’ex protagonista di “Riccanza” ha rivelato che, qualche giorno fa, Stefania gli avrebbe chiesto di mettere in scena una finta lite.

Come risponderà la Orlando a questa accusa? Lo scopriremo domani sera, durante il consueto appuntamento serale con il “Grande Fratello Vip”.

Maria Rita Gagliardi