Anche se non scende in campo, è Zlatan Ibrahimovic lo one man show del Milan.

Lo ha dimostrato anche a bordocampo, ieri sera, durante la gara che ha visto i rossoneri vincere per 2-0 contro il Torino.

Alla prima gara dopo 7 partite di stop per problemi fisici, Ibra ha mostrato le sue impressionati capacità atletiche facendo passare la propria gamba sulla testa del preparatore atletico del Milan – visibilmente divertito.