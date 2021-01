Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la diciassettesima giornata

Diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La diciassettesima giornata di Serie A si è aperta sabato alle 15 con il netto successo dell’Atalanta a Benevento. La Dea si è imposta per 1-4, grazie ai gol di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel; per i campani momentaneo pareggio firmato Sau. Alle 18 il Genoa ha superato il Bologna con il punteggio di 2-0 (gol di Zajc e Destro).

In serata il Milan capolista si è imposto per 2-0 a San Siro sul Torino, grazie a Leao e Kessie. I rossoneri sono ora in testa con 3 punti di vantaggio sull’Inter. I nerazzurri, infatti, non sono andati oltre il 2-2 all’Olimpico contro la Roma nel match di domenica alle 12.30. Vantaggio iniziale della Roma con Pellegrini e sorpasso interista con Skriniar e Hakimi. Nel finale di match, però la Roma ha agguantato il pareggio grazie a un colpo di testa di Mancini.

Domenica alle 15 si sono disputati tre incontri in contemporanea. Il Napoli ha conquistato tre punti preziosi a Udine allo scadere. I partenopei, infatti, hanno vinto per 1-2 con i gol di Insigne e Bakayoko; momentaneo pareggio friulano con Lasagna. La Lazio si è imposta per 0-2 a Parma, grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo. Il Verona ha battuto il Crotone 2-1 al Bentegodi (gol di Kalinic e Di Marco per i veneti e di Messias per i calabresi).

Alle 18 la Fiorentina ha battuto di misura per 1-0 il Cagliari, grazie alla marcatura di Vlahovic. I sardi sullo 0-0 hanno sbagliato un rigore con Joao Pedro. Alle 20.45 la Juventus ha conquistato il suo terzo successo consecutivo, sconfiggendo il Sassuolo all’Allianz Stadium per 3-1. Per i bianconeri a segno Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo; emiliani in gol con Defrel. Nel ‘Monday Night’, lo Spezia ha battuto la Sampdoria 2-1, grazie ai gol di Terzi e N’Zola su rigore; per i blucerchiati momentaneo pareggio firmato Candreva.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 17a GIORNATA: Benevento-Atalanta 1-4; Genoa-Bologna 2-0; Milan-Torino 2-0; Roma-Inter 2-2; Udinese-Napoli 1-2; Parma-Lazio 0-2; Verona-Crotone 2-1; Fiorentina-Cagliari 1-0; Juventus-Sassuolo 3-1; Spezia-Sampdoria 2-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 40 Milan; 37 Inter; 34 Roma; 33 Juventus*; 31 Atalanta* e Napoli*; 29 Sassuolo 28 Lazio; 27 Verona; 21 Benevento; 20 Sampdoria; 18 Fiorentina; 17 Bologna e Spezia; 16 Udinese*; 14 Genoa, Cagliari; 12 Parma e Torino; 9 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 15 Cristiano Ronaldo (Juventus); 12 Lukaku (Inter); 11 Immobile (Lazio); 10 Ibrahimovic (Milan), Muriel (Atalanta) e Joao Pedro (Cagliari); 9 Belotti (Torino), N’Zola (Spezia) e Lautaro Martinez (Inter); 8 Mkhitaryan (Roma).