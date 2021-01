Grande Fratello Vip, pace fatta tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è pace fatta.

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, nella Casa del “Grande Fratello Vip”. L’influencer e la conduttrice tv, grandi amici nel bunker di Cinecittà sin dagli inizi della loro esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, sabato scorso sono stati protagonisti di una lite che ha provocato una rottura nel loro rapporto, causata dall’avvicinamento di Tommaso a Dayane Mello e la conseguente gelosia di Stefania (ve ne abbiamo parlato qui).

Il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Grazie all’intercessione di Giulia Salemi, amica di entrambi, poche ore fa, Tommaso ha deciso di chiarire la situazione con Stefania. Così, è andato in camera da letto e le ha chiesto: “Abbiamo due concetti di amicizia diversi, ti arrabbi perchè parlo con Dayane?”. Stefania, a quel punto, ha confermato a Tommaso la gelosia che prova nei suoi confronti: “Si, sono gelosa, posso esserlo? Abbiamo una sensibilità diversa. Con molta umiltà ti dico le mie sensazioni”. Tommaso, successivamente, con la presenza di Cecilia Capriotti, ha voluto chiarire anche la questione relativa al fatto che Stefania gli avrebbe chiesto di inscenare un litigio a favore di telecamera: “Non è niente di grave stai tranquilla ma quando abbiamo litigato mi è sembrato un po’ esagerata la tua reazione, poi parlando con Cecilia è venuta fuori questa cosa, e non vorrei che tu esasperarsi un po’ le litigate per il gusto di litigare”. Stefania, quindi, ha confermato l’accaduto: “Ah ho capito, ma è una coincidenza, La confermo questa cosa, ma è uno scherzo, l’ho detto ma era per ridere”.

Il chiarimento si è concluso con un lungo abbraccio tra i due, ma questa sera, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, l’argomento “spaccatura degli Zorzando” verrà ripreso. Ne vedremo delle belle…

Maria Rita Gagliardi