Ritorno di fiamma tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Gli indizi social

A circa un anno dalla loro separazione, sembrerebbero esserci diversi rumors, su un possibile ritorno di fiamma tra la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta e il suo ex, il pugile italiano di fama internazionale, Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto.

Al momento si parla più che di un ritorno di fiamma, solo di un riavvicinamento tra i due. Complici di tali pettegolezzi sempre loro, i social. Lo stesso Scardina infatti, avrebbe inserito diversi like su dei post pubblicati dalla Leotta proprio nel suo canale social. Ricordiamo che il canale Instagram della conduttrice, vanta un numero di follower di ben 7,3 milioni.

Nell’ultima foto postata dalla Leotta, che ha riscosso un numero elevatissimo di like, 550.000, spiccherebbe infatti anche quello del suo ex, Scardina. Come in questa foto, i like del noto pugile apparirebbero anche in altre foto postate dalla conduttrice.

Cosa dire, sicuramente i fan sarebbero contenti di un ritorno di fiamma tra i due, motivo per il quale sono sempre più attenti a qualsiasi movimento o indizio possa essere utile, tuttavia nulla è stato confermato e quindi per il momento, non ci resta che attendere.

Diletta Leotta e Daniele Scardini: la fine della loro storia d’amore

Ricordiamo che la storia d’amore tra i due, durata un anno, è stata sicuramente tra le più chiacchierate del web. Diletta Leotta e Daniele Scardina, dopo aver trascorso il periodo di quarantena insieme, hanno infatti deciso di intraprendere strade diverse. La decisione che avrebbe portato la bella siciliana a troncare la sua relazione con il pugile italiano, sarebbe quella di un possibile “errore“, commesso proprio da quest’ultimo.