Torna la zona rossa in Lombardia? Le parole di Attilio Fontana a Sky TG24

Torna la zona rossa in Lombardia?

A parlare dell’ipotesi, ai microfoni di Sky TG24, il presidente della Regione Attilio Fontana: “La scorsa settimana l’Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Mi auguro che questi numeri si invertano, ma se non avverrà il rischio è concreto e in questo caso sarà prevista la chiusura di tutte le scuole. Stiamo peggiorando in tutti i parametri”.

Fontana ha quindi aggiunto, in merito alla riunione imminente tra Regioni e governo: “Oggi con il governo si valuterà se all’interno delle singole zone vanno introdotte nuove restrizioni diverse da quelle che oggi esistono. Abbiamo potuto accertare con abbastanza sicurezza che ci sono dei comportamenti che non possiamo più permetterci. L’ondeggiamento fra zone gialle, arancioni e rosse non porta a una stabilità. Credo che con i nostri tecnici dovremmo concentrarci sull’individuazione di quei comportamenti che sono assolutamente da escludere, di quelle attività che sono da non svolgere e ciò consentirebbe forse un comportamento più equilibrato, non così altalenante. Così si può sapere con alcuni mesi di anticipo cosa si può fare e cosa no”.