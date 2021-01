Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi?

Ieri sera, attraverso un confronto avvenuto durante il “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci ha fatto intendere di avere diffidato Giulia Salemi.

Ieri sera, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci, nonostante sia uscita volontariamente dalla Casa da più di un mese, è stata nuovamente grande protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, ha avuto l’ennesimo confronto con Pierpaolo Pretelli, con il quale aveva stretto un’amicizia speciale nel bunker di Cinecittà.

Dopo aver detto la sua sui Prelemi, così è stata ribattezzata la coppia formata da Pretelli e Giulia Salemi (a tal proposito, ha dichiarato: “Sicuramente le cose vissute dentro al GF sono particolari, fuori le vivresti in un altro modo. Bisogna vedere dopo, quando si spegneranno le luci. Fuori sarà sicuramente diverso”), direttamente nel Cucurio, Elisabetta ha incontrato l’ex Velino per rassicurarlo circa il fatto che, una volta abbandonata la Casa, non ha mai parlato male di lui nei vari salotti televisivi e anzi, lo ha esortato a a viversi la storia con Giulia:

“Ti ho sentito parlare, tutto quello che dite si sente e viene amplificato. Eri anche preoccupato che da fuori io potessi dire qualcosa su di noi, su di te. Da quando sono uscita dal GF non ho mai parlato di nessuno nei salotti. Non avere questo tipo di timore, un po’ mi hai conosciuto. Ti sento chiacchierare e dire che magari la gente è influenzata. Stai tranquillo, il mio GF è finito. Vado avanti, faccio le mie cose”.

Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi: “Marcello ti darà una serie di cose che hai detto”

Successivamente, Signorini ha invitato Giulia a partecipare al confronto. All’influencer, Elisabetta ha esplicitamente chiesto di non parlare più di lei, lasciando intendere di averla diffidata:

“Hai insinuato tante volte sulla mia vita privata. Marcello ti darà una serie di cose che hai detto”.

Il Marcello in questione, pare sia l’avvocato di Elisabetta che, a sua volta, sarebbe anche l’avvocato di Giulia. Dobbiamo aspettarci una battaglia legale tra le due contendenti in amore?

Maria Rita Gagliardi