Pagati 4000 sterline per indossare pantofole: la proposta di lavoro diventa virale

Un’azienda del Regno Unito ha aperto le candidature per trovare due tester di pantofole. Riceveranno 4000 sterline in un anno per indossare calzature ed esprimere la loro opinione

Essere pagati per “stare in pantofole”? Può sembrare un’assurdità ma è tutto vero: nel corso del 2020 molti di noi hanno, con tutta probabilità, indossato più le pantofole che le scarpe a causa della pandemia di Coronavirus. Ecco allora che c’è un’azienda che ha pensato di offrire il lavoro dei sogni: essere pagato mensilmente per testarle, diventando un vero e proprio tester di pantofole. Ricevendo la somma di 333 sterline al mese, poco meno di 4000 sterline all’anno e, ovviamente, un enorme quantitativo di calzature gratuitamente. L’idea è della Bedroom Athletic che ha ufficialmente dichiarato di essere alla ricerca di una “figura professionale” che si occupi proprio di testare la comodità della ciabatte e si è scoperto che non è nemmeno la prima volta che lo fanno. In questo caso stanno cercando due persone per ricoprire questo ruolo: hanno inoltre spiegato che perchè il test sia davvero perfetto chi sarà assunto riceverà anche plaid, vestaglie e cuscini per aumentare in questo modo il fattore di intimità. Il tester riceverà un prototipo da provare prima che venga messo in vendita e potrà esprimere le proprie opinioni, positive o negative, dopo aver indossato le pantofole per almeno 12 ore al giorno, per 2 giorni al mese. Il lavoro avrà una durata di 12 mesi, dunque, presupponendo che entro fine anno le persone possano, almeno in parte, riprendere con la vita pre-pandemia, è importante che chi si propone trascorra anche per allora lungo a tempo a casa per poter effettuare i test richiesti. Ma come candidarsi? Basta compilare un modulo online spiegando perchè si ritiene di essere la persona idonea a ricoprire questo ruolo e c’è tempo fino alla fine di febbraio per farlo. I tester verranno scelti nel mese di marzo.

Parla il fondatore dell’azienda

“Siamo un’azienda piccola ma in crescita e abbiamo già assunto due nuovi membri senior del personale negli ultimi tre mesi”, ha dichiarato il fondatore Howard Wetter. “Con i due nuovi tester delle pantofole, saremo in una posizione ancora migliore per fornire alla forza lavoro domestica del Regno Unito pantofole di qualità seconda a nessuno”. “Non vedo l’ora di vedere le domande, con i recenti blocchi in tutto il Regno Unito speriamo che sia il lavoro perfetto per qualcuno, è davvero una proposta di lavoro che potrebbe far gola a molti”.