Cicogna in arrivo per Belén Rodríguez? Secondo il settimanale Novella 2000 sembrerebbe di sì

Dal calciatore Marco Borriello a Fabrizio Corona, dal pilota Andrea Iannone a Stefano De Martino, fino ad arrivare all’imprenditore Giammaria Antinolfi, sono stati davvero tantissimi gli amori della showgirl e modella argentina Belén Rodríguez.

Tra i suoi amori più importanti e altalenanti, spicca sicuramente il ballerino e personaggio televisivo di origine napoletana, Stefano De Martino, ormai ex marito della conduttrice argentina e dalla quale relazione è nato il suo primo figlio, Santiago. Dopo un periodo abbastanza complesso, che ha visto un ritorno di fiamma a distanza di tre anni, dalla loro separazione nel 2015, sembrava che tra la Rodríguez e De Martino, fosse arrivata la volta buona per ricostruire il loro rapporto.

Un’ipotesi ben presto sfumata, visto che dopo il periodo di lockdown infatti, il ballerino è tornato a Napoli per registrare le puntate del programma televisivo “Made in Sud” e successivamente, la showgirl argentina è stata vista in compagnia di Giammaria Antinolfi, rendendo così chiara, la rottura tra i due. Tuttavia, dopo la fine della sua love story con il giovane imprenditore, Belén sembrerebbe aver ritrovato l’amore.

Belén Rodríguez sembrerebbe in dolce del nuovo amore, Antonio Spinalbese

La nuova fiamma della bella argentina, sarebbe il parrucchiere, Antonio Spinalbese. Secondo quanto riportato sull’edizione online del settimanale, Novella 2000, sembrerebbe esserci una cicogna in arrivo per i due innamorati. La modella sarebbe dunque addirittura incinta: “La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere“.

I due si sarebbero conosciuti per motivi lavorativi. Classe 1995, Antonio Sinalbese è parte integrante del team Aldo Coppola ed è molto apprezzato come parrucchiere. I due fanno ormai coppia fissa da diversi mesi, testimoni anche le diverse dediche e foto all’interno del profilo social di Instagram della showgirl.

Si attende dunque una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, del resto, non è un segreto la voglia di maternità espressa più volte dalla stessa Belén, la quale vorrebbe diventare di nuovo mamma, dando così una una sorellina o un fratellino a Santiago.