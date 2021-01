Grande Fratello Vip, lo sfogo di Maria Teresa Ruta: “Sono incaxxata”

Al “Grande Fratello Vip”, Maria Teresa Ruta è stata protagonista di un lungo sfogo.

Dopo più di cento giorni di reclusione e diciannove nominations superate, anche Maria Teresa Ruta non è riuscita a rimanere con i nervi saldi nella Casa del “Grande Fratello Vip”. In seguito alla dura presa di posizione nei suoi confronti di Cecilia Capriotti, che si è offesa per avere ricevuto da lei una nomination, la conduttrice televisiva, ieri sera è stata protagonista di un lungo sfogo:

“Non sto male, sono solo incazzata. Posso essere una volta, dopo 120 giorni, un po’ incazzata. Non mi va bene sempre tutto. Posso una volta sommare le cose e dire: “Sono incazzata”. Le somme le cose, non è che non le vedo. Pensate che ho le fatte di salame davanti agli occhi. Io vi adoro tutti perché sono fatta così. Non posso cambiare ma le cose le vedo. Ho provato a dormire sotto le coperte. Mi vergogno, sono brutta nelle clip, sempre. Lo so che non sono giovane e non sono rifatta. Poi mi vedo in onda, mi vedo brutta. E non dormo perché penso: ‘Si vede che dormo con la bocca aperta, o russo perché sono avanti con l’età’. Io ci soffro”.

A nulla è valso il tentativo di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di consolarla:

“Basta, stasera dormo in lavatrice. Non voglio vedere più nessuno. Mi sono rotta i coglioni, non voglio più vedere nessuno e sentir parlare alle spalle. Ma che cazzo sono! E porca puttana. Basta. Mi sono rotta i coglioni, dormo in lavatrice. Non rompo i coglioni a nessuno. Nessuno mi deve sopportare. Basta. Nessuno mi deve difendere. Non ne posso più. Basta”.

Maria Teresa Ruta chiarisce con Cecilia Capriotti

In seguito al suo sfogo, Maria Teresa ha avuto un chiarimento con Cecilia Capriotti:

“Ci siamo abbracciate, ci siamo confidate. La nomination? Io lo vedo come un tradimento. Non è colpa mia se sono fatta così. Non sopporto le ingiustizie dalla vita. Quando ami tanto una persona e ti fa quello… ‘ho vissuto come un tradimento. Io ti vedo come una madre, Maria Teresa non come una concorrente. Con nessuna mi sono aperta e confidata come te. Spero che non esca fuori quello che ho detto. Non voglio che lo venga a sapere mia mamma. Io non so più come dirlo. Ci sono rimasta male. Mi hai ferito tantissimo. Io ti voglio bene lo stesso. Non sai il bene che ti voglio”.

Il confronto è terminato con un lungo abbraccio. Insomma, è pace fatta?

Maria Rita Gagliardi